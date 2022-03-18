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Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса

Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также планируется собрать классы по изучению бурятского языка как родного

На заседании комиссии по развитию бурятского языка 18 марта был поднят вопрос о том, что преподавание языка в первом классе отсутствует. Это сводит к нулю результаты по изучению языка, полученные в детских садах, бьют тревогу специалисты.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минобразования изучить возможность введения уроков бурятского языка с первого класса, сообщили в пресс-службе правительства республики. 

Кроме того, было озвучено предложение в больших улан-удэнских школах комплектовать по желанию родителей классы по изучению бурятского языка как родного.

- В городских школах сейчас обучается очень много бурят. Возможно ли в один класс собрать детей, кто бы хотел изучать бурятский язык, то есть вернуться как в советские времена? Потому что понятно, что сейчас в школах изучается всего один час в неделю, - задала вопрос директор радиоканала «Буряад ФМ» Жанна Дымчикова.

- В больших школах действительно можно это сделать. Вот сейчас на Автотранспортной будем школу укомплектовывать, учтите такие условия, - дал поручение Алексей Цыденов администрации Улан-Удэ.

Председатель комитета образования Улан-Удэ Татьяна Митрофанова сообщила, что в 29-й гимназии уже комплектовались экспериментальные классы, теперь эта практика будет продолжена и в других школах.

Отметим, изучение бурятского языка в школах сейчас не обязательно, а только по желанию учеников и их родителей.   

Как сообщал «Байкал-Daily», школа, которая строится на улице Автотранспортная, будет самой большой в республике. Здесь будут обучаться в одну смену 1275 детей. 
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