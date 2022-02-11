В Улан-Удэ ждут открытия самой большой школы

В ней будет обучаться более 1000 учеников



На Левобережье столицы Бурятии готовится к открытию самая большая школа города. Здесь будут обучаться в одну смену 1275 детишек.



Площадь школы - больше 20 тысяч кв. м, по вместимости она, как четыре обычные школы. Новое среднее образовательное учреждение состоит из восьми блоков. Есть отдельный корпус для дополнительного образования, просторный спортзал, два бассейна, форум, хореографический зал и многое другое.



- В школе есть все условия, чтобы ребёнок получал не только основное общее образование, но и развивался всесторонне. Особую радость представляет большой красивый актовый зал, в котором можно проводить мероприятия не только школьного, но и городского, республиканского уровня. Мы с нетерпением ждём открытия самой большой школы. Это большой подарок для детей и родителей, для всего города. Это будет грандиозное событие для всех нас! – сказала директор школы Оксана Грязнова.



Школа находится на улице Автотранспортная.

