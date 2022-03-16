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Бурятию на чемпионате России представят 12 тайбоксёров

Бурятию на чемпионате России представят 12 тайбоксёров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Столица республики на неделю станет центром тайского бокса

Чемпионат России по тайскому боксу станет первым масштабным спортивным событием этого года в Бурятии. Около 300 спортсменов со всех уголков России сойдутся на ринге в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 23 по 27 марта. Начало поединков в 13:00.

Бурятию на главных стартах страны представят:
- Дылыков Амгалан в весовой категории 51 кг;
- Иванов Александр в весовой категории 54 кг;
- Бадархаев Бато в весовой категории 57 кг;
- Власов Илья в весовой категории 63,5 кг;
- Шубин Зоригто в весовой категории 63.5 кг;
- Гаськов Максим в весовой категории 67 кг;
- Арамхиев Саян в весовой категории 67 кг;
- Гукасян Олег в весовой категории 86-91 кг;
- Дьячков Иван в весовой категории свыше 91 кг;
- Коростелева Наталия в весовой категории 57 кг;
- Карнакова Екатерина в весовой категории 60 кг;
- Матхеева София в весовой категории свыше 75 кг.

Серебряный призёр первенства Европы и мира Екатерина Карнакова совсем недавно перешла из юниоров во взрослую возрастную группу. В этот раз спортсменка впервые сразится среди женщин на чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия тайский бокс спорт чемпионат России Улан-Удэ

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