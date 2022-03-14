На «Байкальской рыбалке» разыграют Toyota Camry, квадроцикл и другие солидные призы

Большой призовой фонд, в том числе новенькая Toyota Camry перламутрового цвета, ожидают призёров «Байкальской рыбалки-2022»
Главный рыбацкий фестиваль «Байкальская рыбалка – 2022» (0+) стартует уже 25-26 марта в «Байкальской гавани», в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Ежегодный республиканский фестиваль по подлёдной рыбалке является одним из самых массовых в России.
На сегодняшний день зарегистрировано более ста команд: Хабаровск, Томск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Чита, Крым. Регистрация идёт полным ходом и продлится по 18 марта.
Как организаторы заявляли месяц назад, на фестиваль планировалось пускать только при наличии QR-кода. Однако на прошлой неделе указом главы Бурятии были отменены QR-коды и масочный режим (не в помещениях). Это объявление стало хорошей новостью для любителей рыбалки.
Какие призы в этом году ждут участников «Байкальской рыбалки»?
С каждым годом «Байкальская рыбалка» набирает всё больше оборотов. Главным призом станет белоснежная Toyota Camry 2021 года выпуска от генерального партнёра фестиваля компании «Инмарко фабрики мороженого».
Компания «Инмарко» впервые стала генеральным спонсором «Байкальской рыбалки». Фабрика мороженого уже много лет является торговым партнёром компании «Титан», а её представители Константин Хомяков и Александр Бильтуев – заядлые рыболовы-любители.
Для удобства будущих обладателей главного приза организаторы предусмотрели второй комплект резины.
- Два комплекта колёс, то есть летние шины, которые идут в родной комплектации. И зимний комплект шин, который мы установим специально к «Байкальской рыбалке-2022», чтобы победители фестиваля могли сразу выехать на автомобиле по снегу, - рассказал «Байкал-Daily» директор автоцентра «Покровка38» Сергей Димов.
В общей сложности «Тойота Камри» обошлась организаторам более чем в 2,5 миллиона рублей.
Само собой, новенькая машина станет не единственным подарок для участников фестиваля. Команда, занявшая второе место, получит квадроцикл PM 650-II. Обладателям третьего места вручат мощный лодочный мотор «Ямаха».
Вообще же солидные призы предусмотрены для команд из первой десятки. Команда, занявшая четвёртое место, получит четырёхместную лодку «Селенга 390». За пятое место вручат генератор Fubag 1000. За шестое место – мотоледобур «Хигаши». За седьмое место – эхолот «Гармин». За восьмое место – навигатор. За девятое место – туристический тент. За десятое место – палатку-мансарду.
Четыре путёвки
Для женских команд в этом году подготовили особый подарок. Лучшая женская команда получит четыре сертификата на совместное путешествие общей суммой в размере 240 тысяч рублей. А куда полетит победившая команда, девушки решат сами.
К слову, в прошлом году на фестивале лучшей женской команде вручили медали и четыре путёвки на базу отдыха в селе Горячинск. Тогда же приехала на рыбалку со съёмочной группой спецкор «Вечернего Урганта» Алла Михеева для съёмок «Острого репортажа». Во время церемонии награждения Михееву позвали на сцену, и она попросила, чтобы в следующем году за самый дорогой приз боролись не только мужские, а женские команды.
- Сейчас был приз женской команде за первое место, я обратила внимание, в 50 тысяч рублей, а мужчинам за первое место приз за 2,8 миллионов. Я хочу, чтобы в следующем году приз для женской команды был дороже. Кто со мной? – обратилась Михеева к публике, которая её поддержала.
Детям – квадроцикл
Получат своё вознаграждения и лучшие детские команды, а также победители в традиционных номинациях «Самый старший и младший рыболов», «Лучшая группа поддержки», «Самая крупная рыба» и др.
В номинации «Детская рыбалка» лучшему вручат квадроцикл. За второе место – велосипед. За третье – самокат.
Самый юный участник получит походный набор. Самый старший – рыбацкий ящик.
Поощрят и лучшую команду поддержки. Они получат четыре набора спиннинг + катушка.
Также рыбацкие призы получат три команды с самой оригинальной экипировкой.
Идейный вдохновитель фестиваля, руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний отмечает, что «Байкальская рыбалка» - это радостное событие не только для всех рыбаков, но и для любителей Байкала.
На «Байкальской рыбалке» разыграют Toyota Camry, квадроцикл и другие солидные призы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Абсолютными победителями стали закаменцы
Новый сорт назвали «Бабр»
Инициатором мероприятия выступила районная администрация
Самые различные аккаунты – от мастеров «ноготочков» до ведомственных– перешли на другие платформы
Владимир Игнатьев служит в таможенных органах с 1992 года
На торговые площадки Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress
Местные жители опасаются за своих детей, которые нередко залезают на опасные временные строения
В регионе произошло снижение заболеваемости ещё на 35%
С 14 марта ПЦР и экспресс-тестирование больше не потребуются для въезда в страну
Зрителям показали «Добывайки» и «Микрохи»
Планируется подрезать свыше 1,5 тысяч деревьев
Парень показал фейковый чек о переводе денег
Во время расправы мужчина был пьян
За год этапировали около 4800 человек
Пока тренировки проходят в гарнизоне