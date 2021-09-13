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Главным призом «Байкальской рыбалки-2022» станет «Тойота Камри»

Главным призом «Байкальской рыбалки-2022» станет «Тойота Камри»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ презентовали главный приз «Байкальской рыбалки»

Сегодня в Улан-Удэ состоялась презентация главного приза предстоящего фестиваля «Байкальская рыбалка-2022». Им стал автомобиль «Тойота Камри» перламутрового цвета 2021 года выпуска. Такой щедрый подарок предоставила российская компания по производству мороженого «Инмарко».

- «Камри» - это самая «народная», самая популярная машина у нас в Бурятии. У нас и молодёжь любит ездить на ней, и люди старшего поколения. Классика, просто классика. Самая надёжная машина. Выбирали по надёжности и солидности, - рассказал Александр Бильтуев, представитель фабрики мороженного «Инмарко».

Новая «Камри» будет представлена в комплектации «Классик», с двигателем 2,5 и 200 лошадиными силами под капотом. Также автомобиль оснащён восьмиступенчатой коробкой передач и камерой заднего вида. Кроме этого, в автомобиле такой комплектации предусмотрен чёрный кожаный салон, цветной многофункциональный дисплей на панели приборов, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой Push Start и подогрев боковых зеркал заднего вида.


Для удобства будущих обладателей главного приза организаторы предусмотрели второй комплект резины.

- Два комплекта колёс, то есть летние шины, которые идут в родной комплектации. И зимний комплект шин, который мы установим специально к «Байкальской рыбалке-2022», чтобы победители фестиваля могли сразу выехать на автомобиле по снегу, - рассказал «Байкал-Daily» директор автоцентра «Покровка38» Сергей Димов.

В общей сложности «Тойота Камри» обошлась организаторам более чем в 2,5 миллиона рублей.


Компания «Инмарко» впервые станет генеральным спонсором «Байкальской рыбалки». Фабрика мороженого уже много лет является торговым партнёром компании «Титан», а её представители Константин Хомяков и Александр Бильтуев заядлые рыболовы-любители.

- «Байкальская рыбалка» очень знаковая для нашей республики. Сам являюсь рыбаком, давно занимаюсь этим, принимал участие неоднократно в соревнованиях, на «Байкальской рыбалке». Выпала такая возможность стать спонсором, - добавил представитель фабрики мороженого «Инмарко» Константин Хомяков.

Но «Тойота Камри» не единственный подарок для участников фестиваля. Для команды, занявшей второе место, предусмотрен приз – снегоход «Ямаха», за третье место – лодочный мотор «Ямаха». Главным призом для женских команд с самым большим уловом станет путёвка в тёплые страны. Получат своё вознаграждения и детские команды, а также победители в традиционных номинациях «Самый старший и младший рыболов», «Лучшая группа поддержки», «Самая крупная рыба» и десятки других.

- Это очень радостное событие для всех рыбаков, для всех любителей байкальской рыбалки, ну и я скажу, для всех любителей Байкала, - подытожил Вадим Бредний, генеральный директор ООО «Компания Титан».

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году главным призом фестиваля «Байкальская рыбалка» была аэролодка «Север Фантом 650». Её забрала команда «Бурятмяспром» из Улан-Удэ. Рыбаки поймали почти 2 килограмма рыбы. Также на озеро приезжал популярный актёр Дмитрий Дюжев и съёмочная группа «Острого репортажа» во главе с Алой Михеевой
Байкальская рыбалка фестиваль рыболовство

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