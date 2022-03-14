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В Бурятии сообщили о продлении сельской ипотеки

В Бурятии сообщили о продлении сельской ипотеки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике льготная сельская ипотека пользуется спросом

Льготную сельскую ипотеку под 3% ожидает продление в 2022 году, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2021 года сообщил, что правительство планирует выделить ещё 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке.

В Бурятии сельская ипотека пользуется спросом. В 2021 году в республике по этой программе было зарегистрировано 646 ипотек.

- Управление Росреестра по Бурятии оказывает максимальное содействие в реализации программы «Сельская ипотека», благодаря чему средний срок государственной регистрации по документам, поданным в рамках данной программы, составляет два рабочих дня, по документам, предоставленным в электронном виде – один рабочий день, - пояснила руководитель управления Ирина Шаргаева.

Справка:

«Сельская ипотека», действующая на территории сельских агломераций с 1 января 2020 года, учреждена в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Под «сельской агломерацией» имеют в виду сельские территории, а также посёлки городского типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 30 тысяч человек.

Перечень «сельских агломераций» на территории Бурятии утверждён постановлением правительства республики от 23.03.2020 № 147.

По условиям программы, граждане могут получить ипотечный кредит по ставке до 3%, на сумму до 5 млн рублей (в регионах Дальневосточного федерального округа) на срок не более 25 лет. По программе можно приобрести готовое жильё, включая квартиры в строящихся домах, а также построить дом.


ипотека Росреестр

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