В Бурятии резко рухнула заболеваемость COVID-19

Бурятия возвращается к показателям, которые были ещё до взрывного роста заболеваемости
В Бурятии резко снизился суточный прирост заболевших коронавирусом. Накануне ковид выявили у 341 человека. Это сразу на 170 меньше, чем днём ранее.
При этом в начале недели ежедневно было более 600 новых заражённых, а в конце прошлой недели – более 700. Прежде показатель ниже «350» фиксировался в конце января, ещё до начала взрывного роста заболеваемости, вызванного омикрон-штаммом. Так что эта волна, можно сказать, окончательно уходит в прошлое.
Всего за пандемию в Бурятии зарегистрирован 130 101 случай заболеваний коронавирусом. Из них 45% (58056) приходится на жителей Улан-Удэ. Любопытно, что многие жители так ни разу (по крайней мере, официально) не заболели, а некоторые переболели по несколько раз.
Впрочем, коронавирус продолжает ежедневно забирать жизни. Накануне скончались ещё пять человек. Всем они были пенсионерами.
За всё время от коронавируса умерли 2906 жителей Бурятии.
На утро 10 марта в стационарах лечатся 703 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 58 пациентов.
В отделениях реанимации находится 90 больных (+2 за сутки). Из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 25 человек.
Свободно сейчас 347 коек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3520 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 469 674 человек (65 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 130 608 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений. Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил Цыденов.
5 марта республиканский оперштаб принял решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий. В аэропорту «Байкал» возобновляет работу зал прилёта для встречающих граждан.
Также отменены ограничительные меры в деятельности учреждений культуры, кинотеатров, частных концертных организаций всех форм собственности. Им разрешили работать со 100% загрузкой.
В Бурятии резко рухнула заболеваемость COVID-19
Общество, Фото:
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