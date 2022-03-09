Ушла из жизни заслуженный художник Бурятии

Более 40 лет Баярма Дамбиевна посвятила развитию традиционного вида бурятского искусства – плетению из конского волоса
Не стало заслуженного художника Республики Бурятия, члена Союза художников России Дамбиевой Баярмы Дамбиевны. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
Баярма Дамбиева родилась в 1 января в 1948 году в селе Чиндалей Дульдургинского района Читинской области. Она была художником декоративно-прикладного искусства, талантливым мастером гобеленов. Искусство создания гобеленов из конского волоса стало визитной карточкой художницы.
Более 40 лет Баярма Дамбиевна посвятила развитию традиционного вида бурятского искусства – плетению из конского волоса. Работы Баярмы Дамбиевой были узнаваемы: их отличало от работ других мастеров не только техническая манера исполнения, но и особая деликатность и тонкость, а главное – внутренняя наполненность и содержание.
С 1982 года работала в художественно-производственных мастерских Союза художников Бурятии под руководством народного художника России Даши-Нимы Дугарова и заслуженного художника России Аллы Цыбиковой.
Баирма Дамбиева была постоянным участником республиканских, зональных, российских и зарубежных выставок и внесла большой вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии.
Её произведения находятся в Художественном музее имени Сампилова, в музее истории Бурятии, в Этнографическом музее народов Забайкалья, в музеях Москвы, Иркутска, посёлка Агинское, в частных коллекциях.
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Более 40 лет Баярма Дамбиевна посвятила развитию традиционного вида бурятского искусства – плетению из конского волоса
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