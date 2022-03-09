Минздрав Бурятии дал пояснения насчёт поставок лекарств

По информации минздрава, поставки лекарств продолжаются



В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что поставки лекарств продолжаются, несмотря на введённые ограничения в отношении России.



- Ограничительные меры Запада не касаются фармацевтической отрасли, то есть поставки лекарств никто не запрещал — сохраняется выстроенная цепочка поставок, - отметили в минздраве.



Также здесь отметили, что минздрав мониторит собственные запасы как готовых лекарственных препаратов, так и субстанций для их производства. По программе импортозамещения большое количество лекарств имеют отечественные аналоги.



Кроме того, в министерстве пояснили, что цены на жизненно важные препараты фиксированы законом, так что на них взлёта цен не предвидится.

