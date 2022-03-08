Известная бурятская общественница уехала из России

Евгения Балтатарова уже находится за рубежом
Известная в Бурятии журналистка, общественница, блогер Евгения Балтатарова эмигрировала из страны. Об этом она сообщила 7 марта, а 8 марта вышла на связь с подписчиками в режиме стрима.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта в квартире Евгении полицейские провели обыск, связанный с уголовным делом о мошенничестве. Заявление в полицию написала улан-удэнка, которая перевела аферистам 25 тысяч рублей. Орудовали мошенники в Telegram-канале, который прежде принадлежал Евгении Балтатаровой, но был украден у неё ещё в декабре 2021 года. О взломе и краже своего канала Евгения публично предупреждала не раз. Есть у неё и скрины переписки с мошенниками, которые предлагали ей выкупить канал обратно за 250 тысяч.
Во время обыска у Евгении изъяли её технику. Так что она осталась без средств связи и возможности заработка.
- Я блогер, я зарабатываю тем, что выкладываю свои мысли в интернет. Я пишу, снимаю, монтирую – это мой хлеб, - рассказала общественница во время стрима.
Однако Евгения подчеркнула, что уехать из страны она решила не из-за этого уголовного дела, а из-за опасений быть привлечённой по новым статьям в УК и КоАП. Напомним, по этим статьям установлена ответственность за действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ. За нарушения предусмотрены крупные штрафы, а также реальное лишение свободы.
- Моё решение уехать было очень сложным. Оно далось мне через слёзы. Через слёзы моей матери в первую очередь, которая надела на меня буддийский оберег, провожая из дома. Я никогда не забуду её лица в тот момент, - поделилась Евгения.
Она рассказала, что перед отправлением побывала в дацане. Лама прочитал молитву и сказал, что «всё будет хорошо». «Я там плакала просто в три ручья», - рассказала Евгения. Во время стрима она также не смогла сдержать слёз.
Где именно она сейчас находится, пока Евгения решила не говорить. Известно, что она за рубежом, но в ту страну, куда намерена уехать, пока ещё не добралась.
- Буду продолжать свою работу. Я не запрашивала политическое убежище, возможно в этом вообще не нужды. Я просто уехала. Будем считать в командировку. Иначе можно сойти с ума от жалости к себе, - поделилась Евгения.
Известная бурятская общественница уехала из России
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