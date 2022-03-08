 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 марта

07 марта

Популярное

Известная бурятская общественница уехала из России

Известная бурятская общественница уехала из России
Общество, 
Евгения Балтатарова уже находится за рубежом

Известная в Бурятии журналистка, общественница, блогер Евгения Балтатарова эмигрировала из страны. Об этом она сообщила 7 марта, а 8 марта вышла на связь с подписчиками в режиме стрима.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта в квартире Евгении полицейские провели обыск, связанный с уголовным делом о мошенничестве. Заявление в полицию написала улан-удэнка, которая перевела аферистам 25 тысяч рублей. Орудовали мошенники в Telegram-канале, который прежде принадлежал Евгении Балтатаровой, но был украден у неё ещё в декабре 2021 года. О взломе и краже своего канала Евгения публично предупреждала не раз. Есть у неё и скрины переписки с мошенниками, которые предлагали ей выкупить канал обратно за 250 тысяч.

Во время обыска у Евгении изъяли её технику. Так что она осталась без средств связи и возможности заработка.

- Я блогер, я зарабатываю тем, что выкладываю свои мысли в интернет. Я пишу, снимаю, монтирую – это мой хлеб, - рассказала общественница во время стрима.

Однако Евгения подчеркнула, что уехать из страны она решила не из-за этого уголовного дела, а из-за опасений быть привлечённой по новым статьям в УК и КоАП. Напомним, по этим статьям установлена ответственность за действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ. За нарушения предусмотрены крупные штрафы, а также реальное лишение свободы. 

- Моё решение уехать было очень сложным. Оно далось мне через слёзы. Через слёзы моей матери в первую очередь, которая надела на меня буддийский оберег, провожая из дома. Я никогда не забуду её лица в тот момент, - поделилась Евгения.

Она рассказала, что перед отправлением побывала в дацане. Лама прочитал молитву и сказал, что «всё будет хорошо». «Я там плакала просто в три ручья», - рассказала Евгения. Во время стрима она также не смогла сдержать слёз.

Где именно она сейчас находится, пока Евгения решила не говорить. Известно, что она за рубежом, но в ту страну, куда намерена уехать, пока ещё не добралась.

- Буду продолжать свою работу. Я не запрашивала политическое убежище, возможно в этом вообще не нужды. Я просто уехала. Будем считать в командировку. Иначе можно сойти с ума от жалости к себе, - поделилась Евгения.  
эмиграция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло
В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло
Общество, 08.03.2022
Воздух прогреется до +7 градусов 
Соболь наведался в гости к госинспекторам в заказнике в Бурятии
Общество, 07.03.2022
Зверёк прогулялся по жилищу, не испугавшись людей 
Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»
Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»
Общество, 07.03.2022
Симона Юнусова поделилась воспоминаниями о поездке на Байкал 
В Иркутской области пожарные сняли с мачты молниеотвода кота
Общество, 07.03.2022
На верхушку столба животное загнали собаки
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Общество, 07.03.2022
Документ подписали в конце прошлой недели
В Бурятии вору не стали смягчать приговор
В Бурятии вору не стали смягчать приговор
Общество, 07.03.2022
Осуждённый просил заменить реальный срок условным  
Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек
Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек
Общество, 07.03.2022
Суточный прирост больных продолжает снижаться 
«Пухляш» приехал в Бурятию
«Пухляш» приехал в Бурятию
Общество, 07.03.2022
Дмитрий Красилов участвует в съёмках программы для телеканала Муз-ТВ
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Общество, 07.03.2022
Во время встречи обсудили вопросы строительства Успенского кафедрального собора
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Общество, 07.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
Общество, 07.03.2022
По республике переменная облачность
На льду Байкала обнаружили баню
На льду Байкала обнаружили баню
Общество, 06.03.2022
Сейчас бани и палатки изъяты, нарушителю выписали штрафы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^