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Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс

Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Документ подписали в конце прошлой недели

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооружённых сил (ВС). Документ опубликован на сайте Кремля.

Предварительно поправки в закон были рассмотрены и одобрены Госдумой и Советом Федерации.

Представляем полный текст закона:

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) следующие изменения:

1) дополнить статьёй 207.3 следующего содержания:

«Статья 207.3. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, -
наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершённое:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с искусственным созданием доказательств обвинения;
г) из корыстных побуждений;
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

наказывается штрафом в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.»;

2) дополнить статьёй 280.3 следующего содержания:

«Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»

1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в указанных целях, повлёкшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, -

наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.»;

3) главу 29 дополнить статьёй 284.2 следующего содержания:

«Статья 284.2. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц

Призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации либо российских юридических лиц, совершенные гражданином Российской Федерации после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового».

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

закон

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