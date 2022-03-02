У известной бурятской общественницы провели обыск

Во время обыска у Евгении Балтатаровой изъяли компьютеры и телефоны
У известной в Бурятии журналистки и общественницы Евгении Балтатаровой вчера, 1 марта, в квартире произвели обыск. Была изъята вся техника, включая детский планшет. Евгения Балтатарова сообщила «Байкал-Daily», что её обвиняют в мошенничестве, связанным с Telegram-каналом, который у неё украли ещё в прошлом году.
- Производили обыск и изъятие 10 полицейских. Оказывается, у меня есть уголовное дело о мошенничестве, о котором меня не уведомили. Сегодня меня вызывают на допрос, - рассказала Евгения.
О подробностях обыска она написала на своей странице в Facebook.
- Мой шестилетний племянник весь обыск ревел. Забрали его планшет и телефон. Мои родители, которым глубоко за 60, хватаются за сердце и не могут уснуть в этот поздний час. Меня, возможно, завтра закроют, как они это переживут, я не знаю, - поделилась Евгения Балтатарова. – Они зашли в мою квартиру толпой в 10 человек, сколько их было в подъезде, остаётся только догадываться. Они забрали мои вещи, мои телефоны и компьютеры, в которых вся моя жизнь. Все личные фотографии, вся работа, вся переписка.
Как сообщал «Байкал Daily», ещё в декабре Евгения Балтатарова официально предупредила своих подписчиков об украденном у неё одноимённом телеграмм-канале. Она стала первым в республике автором, у которого умыкнули новостной паблик.
Telegram-канал baltatarova, поясняет Евгения, украли через фишинговый сайт. Мошенники пытались продать его обратно, но она не вступила с ними в контакт. Когда не вышло получить деньги, мошенники, вероятно, продали его другим мошенникам, чтобы «разводить» подписчиков.
На канале появились посты про криптовалюту. Несмотря на то, что Евгения оповестила о том, что у неё больше нет доступа к каналу, на удочку мошенников всё попались несколько человек.
- Лично мне поступило три или четыре звонка, и я людям объясняла. Я не имею доступа к каналу, я не могу предотвратить мошенничество, я не могу каждому доверчивому пользователю прийти домой и постучать ему по башке, объясняя, что такое мошенники и как они уводят деньги. Люди вроде поняли. Все это время я пыталась вернуть канал, но техподдержка у Телеграма молчала. После этим занялся специалист, которого мне посоветовал адвокат, специалист вышел на мошенников и предложил сделку по выкупу канала обратно, они запросили 250 тысяч. Есть скриншоты. С этими скринами специалист попытался достучаться до техподдержки, мол, смотрите, вот доказательства того, что канал украли. Опять тишина. Мне вся эта ситуация была дико неприятна, хоть я ни в чем и не виновата, мне было жаль пострадавших людей, пусть они и сами по своей глупости отправляли деньги, пытаясь быстро заработать, - поясняет общественница.
В итоге на неё написали заявление в правоохранительные органы, а спустя несколько дней и произошёл этот обыск в квартире.
У известной бурятской общественницы провели обыск
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