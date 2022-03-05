Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском
В 100 км от Иркутска живёт редкий умелец, который мастерски делает реплики самого разного оружия, мебель и сувениры. Его оружие - точная копия самых известных в истории пистолетов, ружей, сабель и кортиков, сообщается в группе «Мы из Сибири» в соцсети.
У мастера есть реплика пистолета Дантеса, из которого он стрелял в Пушкина, кортика Колчака, шпаги мушкетёров, ритуального ножа для харакири, сабли Ермака и др.
Мастер рассказывает, что не может оторваться от поделки, пока её полностью не закончит. Поэтому даже сложное оружие бывает готово на третий день. И ведь практически из ничего. Он собирает старые трубки и куски дерева по деревне.
- Мне подумалось, что он один мог бы помочь развить туризм в деревушке. Если бы для этого ему создали условия. Сделать бы ему музей и мастерскую, где бы могли учиться мастерству приезжающие гости. Думаю, что даже из других городов к нему бы поехали, - написал подписчик группы.
Реплика оружия - это точная, до мельчайших подробностей дизайна, копия известной, нередко элитной модели настоящего оружия. Она создается талантливыми мастерами и отвечает всем стандартам качества.
Иркутский мастер делает копии кортика Колчака и пистолета Дантеса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно
На этот раз художникам позировал заслуженный артист Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Правительство России сообщает, что в стране создана надёжная инфраструктура связи
Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском
Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
8 марта местами воздух прогреется до +10 градусов
Ущерб составил более 12 тысяч рублей
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России
Поступило в оргкомитет 233 сочинения
Иркутян просят не пить воду из крана
В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов
Проверка состоится перед Международным женским днём
Мальчик спас приятеля, провалившегося по лёд
В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов
Жилищные условия улучшатся в 21 семье республики