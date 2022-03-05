Иркутский мастер делает копии кортика Колчака и пистолета Дантеса

Общество, Фото: со страницы в Facebook

Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском



В 100 км от Иркутска живёт редкий умелец, который мастерски делает реплики самого разного оружия, мебель и сувениры. Его оружие - точная копия самых известных в истории пистолетов, ружей, сабель и кортиков, сообщается в группе «Мы из Сибири» в соцсети.



У мастера есть реплика пистолета Дантеса, из которого он стрелял в Пушкина, кортика Колчака, шпаги мушкетёров, ритуального ножа для харакири, сабли Ермака и др.



Мастер рассказывает, что не может оторваться от поделки, пока её полностью не закончит. Поэтому даже сложное оружие бывает готово на третий день. И ведь практически из ничего. Он собирает старые трубки и куски дерева по деревне.



- Мне подумалось, что он один мог бы помочь развить туризм в деревушке. Если бы для этого ему создали условия. Сделать бы ему музей и мастерскую, где бы могли учиться мастерству приезжающие гости. Думаю, что даже из других городов к нему бы поехали, - написал подписчик группы.



Реплика оружия - это точная, до мельчайших подробностей дизайна, копия известной, нередко элитной модели настоящего оружия. Она создается талантливыми мастерами и отвечает всем стандартам качества.

