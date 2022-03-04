Для этого подделали подпись в договоре купли-продажи
Жительнице Бурятии пришлось добиваться признания договора купли-продажи своей машины недействительным через суд.
Детали сделки сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда. Оказалось, что отец женщины умер, а после его смерти внезапно обнаружился договор продажи его автомобиля Toyota Harrier, 2001 года выпуска. Договор был якобы подписан за четыре месяца до смерти мужчины.
Дочь как наследница обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным. Она была уверена, что никаких сделок её отец не совершал.
Выяснилось, что после заключения договора «покупатель» не зарегистрировал на своё имя иномарку. Кроме того, нет расписки, подтверждающей получение и передачу денег за авто.
В судебном заседании допросили свидетелей. Они подтвердили, что мужчина не собирался продавать авто. Иномарка с его разрешения лишь находилась в пользовании у «покупателя», но перед смертью он просил вернуть машину.
Также по делу была проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая выяснила, что подпись в договоре поддельная.
- Суд, рассмотрев представленные сторонами доказательства в совокупности, удовлетворил исковые требования истца, - сообщили в пресс-службе суда.
Житель Бурятии пытался присвоить «Тойоту» умершего мужчины
Общество, Фото:
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