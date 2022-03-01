В Иркутске отпраздновали Белый месяц

Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»



В столице Иркутской области состоялся гала-концерт «В сиянии Белого месяца». Он завершил культурную программу празднования «Сагаалгана». В 2022 году праздничный цикл мероприятий прошёл под эгидой Года культурного наследия народов России.



Перед началом концерта представители двух религий – шаманизма и буддизма – лидеры шаманских общин Прибайкалья и священнослужители Иркутского дацана «Намжал Чойдоблинг» провели обряды поклонения божествам и благословили жителей региона.



Двухчасовая программа концерта включала два отделения. Первое отделение было полностью посвящено выступлению творческих коллективов муниципальных районов Усть-Ордынского Бурятского округа.



- Богатая палитра художественных номеров показала зрителям всю широту жанрового творчества исполнителей, разнообразие стилей. Это вокальные и хоровые произведения, инструментальная музыка, танцевальные номера, поэтическое искусство и многое другое. Открыли программу юные музыканты образцового оркестра бурятских инструментов «Сэсэгууд» с композицией «Бурятский танец», а также фольклорные коллективы «Алтан булаг» и «Талын дуун», исполнившие народную песню-приветствие «Амар мэндэ». Изюминкой стало выступление народного сказителя из Боханского района Геннадия Ангажанова, который исполнил отрывок из героического эпоса «Абай Гэсэр» – шедевра нематериального культурного наследия бурятского народа, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Во втором отделении новые песни исполнили молодые звёзды бурятской эстрады: Дулма Сунрапова, Роксана Санданова и Арсалан Иванов. Ансамбли «Ангара» и «Улаалзай» продемонстрировали технику танца. Особое внимание зала привлекло выступление этно-рок группы «Shono».



Наряду с концертной программой зрители посетили выставки современного искусства: гобелены Екатерины Очировой, фотоработы Елены Бадашкеевой, дизайнерскую живопись Марины Бадашкеевой. В фойе театра функционировала выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства и печатной продукции, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

