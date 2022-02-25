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В Бурятии открыли новое здание пожарной части

В Бурятии открыли новое здание пожарной части
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Старое здание было построено в 1987 году

Сегодня, 25 февраля в селе Унэгэтэй Заиграевского района открыли новое здание 64-й пожарной части.

Здание, в котором ранее располагалась пожарная часть №64, признано аварийным, было построено совхозом «Унэгэтэйский» в 1987 году. Возвели его после крупной трагедии в 1986 году, когда вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший 11 жилых домов. До этого происшествия в Унэгэтэе пожарной части не имелось.


В Заиграевском районе дислоцируется семь пожарных частей Государственной противопожарной службы, которые прикрывают 45 населённых пунктов с населением более 49 тысяч человек. Штатная численность личного состава - 84 человека, на вооружении стоит 16 единиц техники. Также, кроме пожарных частей, тушением пожаров занимаются 10 добровольных пожарных команд.

- Сегодня в Унэгэтэйской пожарной части несут службу профессионалы своего дела, пожарные, которые осуществляют тушение не только пожаров, но проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Штатная численность личного состава составляет единиц единиц личного состава. На вооружении находится пожарная техника, которая, несмотря на длительный срок эксплуатации, способна выполнять задачи по защите населения и территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В зоне покрытия пожарной части №64 находятся девять населённых пунктов, это – Унэгэтэй, Новая Курба, Старая Курба, Первомаевка, Петропаловка, Красный Яр, улус Ангир, Шулуты, Хара-Шибирь с численностью населения более четырёх тысяч человек.

За последние пять лет личный состав 64 пожарной части совершил 36 выездов на тушение пожаров. При пожарах спасено 18 человек, материальных ценностей на сумму более 1 млн рублей.




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