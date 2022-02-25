В Бурятии открыли новое здание пожарной части













Сегодня, 25 февраля в селе Унэгэтэй Заиграевского района открыли новое здание 64-й пожарной части.Здание, в котором ранее располагалась пожарная часть №64, признано аварийным, было построено совхозом «Унэгэтэйский» в 1987 году. Возвели его после крупной трагедии в 1986 году, когда вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший 11 жилых домов. До этого происшествия в Унэгэтэе пожарной части не имелось.В Заиграевском районе дислоцируется семь пожарных частей Государственной противопожарной службы, которые прикрывают 45 населённых пунктов с населением более 49 тысяч человек. Штатная численность личного состава - 84 человека, на вооружении стоит 16 единиц техники. Также, кроме пожарных частей, тушением пожаров занимаются 10 добровольных пожарных команд.- Сегодня в Унэгэтэйской пожарной части несут службу профессионалы своего дела, пожарные, которые осуществляют тушение не только пожаров, но проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Штатная численность личного состава составляет единиц единиц личного состава. На вооружении находится пожарная техника, которая, несмотря на длительный срок эксплуатации, способна выполнять задачи по защите населения и территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В зоне покрытия пожарной части №64 находятся девять населённых пунктов, это – Унэгэтэй, Новая Курба, Старая Курба, Первомаевка, Петропаловка, Красный Яр, улус Ангир, Шулуты, Хара-Шибирь с численностью населения более четырёх тысяч человек.За последние пять лет личный состав 64 пожарной части совершил 36 выездов на тушение пожаров. При пожарах спасено 18 человек, материальных ценностей на сумму более 1 млн рублей.