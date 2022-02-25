Четверых жителей села в Бурятии обязали пройти профосмотр на туберкулёз

В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии в нарушение закона о предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации, не все лица, ранее содержавшиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в связи с лишением свободы, проходят два раза в год профилактические осмотры в целях выявления туберкулёза.
В связи с этим прокурор района в суд направил исковые заявления о возложении на четверых местных жителей обязанности в виде прохождения профилактического медицинского осмотра в целях выявления туберкулёза в течение 10 дней после вступления в законную силу решения суда, а также проходить указанный осмотр два раза в год.
Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
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