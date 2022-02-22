В Усть-Ордынском округе стартовал проект «Это Этно»

Общество, Фото: пресс-служба управления Иркутской области по национальным отношениям

Участники этноэкспедиции посетят Эхирит-Булагатский, Осинский и Баяндаевский районы



Этнотуристический проект «Это Этно» стартовал в Усть-Ордынском Бурятском округе. Его участники побывают в трёх этнотурах, познакомятся с национальными традициями народов, которые живут в регионе.



19 февраля в Эхирит-Булагатский район выехала первая этноэкспедиция. В её состав вошли 15 молодых блогеров и журналистов. Молодые люди посетили Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов. Там каждый сделал себе оберег из кожи. В дацане все получили индивидуальный гороскоп от лам. В этнопарке «Золотая Орда» гостей ждали обряды встречи и очищения, мастер-классы по приготовлению национальных блюд. А солист этногруппы «Шоно» Александр Архинчеев продемонстрировал гостям три вида горлового пения. Участники проекта также примерили костюмы бурят эхиритских родов и научились танцевать ёхор.



Татьяна Швыдченко, автор проекта, занимается популяризацией этнических традиций нашего региона уже 5 лет. В прошлом году её проект «Это Этно» вошёл в число победителей всероссийского конкурса Росмолодёжи и получил грант.



Следующая поездка в рамках этого проекта состоится в конце марта. В Осинском районе участники познакомятся с татарской и бурятской культурами. А в апреле гостей встретит Баяндаевский район, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

