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В Бурятии определили знатоков праздника Сагаалган

В Бурятии определили знатоков праздника Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьники соревновались в 13 номинациях

С 18 января по 11 февраля в Бурятии проведён республиканский конкурс видеороликов «Знаток праздника Сагаалган». В мероприятии приняло участие более 400 активистов школьников, приславших на конкурс 241 работу.

Жюри отметила видео с творческим подходом, актёрским мастерством и харизмой. Победители были определены в 13 номинациях. Все участники получат электронные сертификаты, а победители – электронные дипломы и ценные подарки, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Победители в номинации «Благопожелания на Сагаалган»: Константин Г., БСОШ; Донид Ш., ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»; Должид М., Саянская СОШ; Альмира Д., РБНЛИ №1; Анастасия Р., Улекчинская СОШ; Ананда М., Саянская СОШ; Айлана Г., МОУ СОШ Поселья; Тамир Х., МБОУ БСОШ; Дарима Ж., МБОУ «Барагханская СОШ»; Цыпилма Ц., МАОУ «Исингинская СОШ»; 7 класс МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина».

Победители в номинации «Знаток традиций Сагаалган»: Елена П., Алина О., Марина П., МБОУ Российская гимназия №59; Арина П., Кирилл Д., МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук», Школьное телевидение; Номина Ц., Баракханская СОШ; Сарана Д., Вероника Г., Кяхтинский центр дополнительного образования, объединение «Кидс-ТВ»; Дари Б., МБОУ «Кижингинский лицей имени В.С. Мункина»; Виктория Г., Саянская СОШ; учащиеся 5 «Б» класса МАОУ лицей №27; МБОУ «Онохойская СОШ №1», Заиграевский район.

Победители в номинации «Национальные игры на Сагаалган»: Арьяна Б., Сосново-Озерская СОШ №2; Александр Ш., Усть-Оротская СОШ; Алдар А., Российская гимназия №59; ансамбль «Шэгшуудэй», Улекчинская СОШ; МБОУ «Барагханская СОШ», 4 класс.

Победители в номинации «Блюдо на Сагаалган»: Ирина М., Новобрянская СОШ; Жаргалма Х., Аргадинская СОШ; Екатерина Б., Барагханская СОШ; Марат Б., Димид Ж., СОШ №51; Дугар Ч., СКОШИ V вида; Цыван М., объединение «Отчий край»; Даржаева Лайжид, 7 «В», РБНЛИ №1; Сусанна З., 2 класс, МАОУ Исингинская СОШ; учащиеся 5 «Б» класса ГБОУ СКОШИ № 62 III-IV вида, г. Улан-Удэ.

Победители в номинации «Ёхор хатарая»: ансамбль 5 класса, Тункинский район, Торская СОШ.

Победители в номинации «Национальная одежда»: Ирина М., Новобрянская СОШ; Андрей З., МБОУ Ташеланская СОШ-И Заиграевского района; Хэшэгтэ Б., РБНЛ №1.

Победители в номинации «Песни на Сагаалган»: Ананда Э., РБНЛИ №1; Марина М., РБНЛИ №1; ансамбль 5 класса, Тункинский район, Торская СОШ.

Победители в номинации «Юмор на Сагаалган»: Галина Н., МБОУ «Витимская средняя общеобразовательная школа» с. Романовка; Яна Х., РМШИ; Активисты РДШ Советского района; Арина С., 2 класс, МАОУ Исингинская СОШ.

Победитель в номинации «Преемственность поколений»: Нарана М., Курумканская СОШ №1.

Победители в номинации «Знаток скороговорок»: Баярма Т., Александра Г., РБНЛИ №1.

Победитель в номинации «Игра на национальном инструменте»: Данзан Д., 6 класс, ФМШ №56.

Победитель в номинации «hээр шаалган»: Солбон Б., МБОУ «Дыренская СОШ».

Победитель в номинации «Самые активные»: Нижнесаянтуйская СОШ.

- Со временем многие традиции празднования Сагаалган забываются. Современное поколение порой даже не знает о них. Конкурс «Знаток праздника Сагаалган» дал нам уникальную возможность получить ценную информацию о том, как праздник отмечался нашими предками. Основываясь уже на этих знаниях, я и остальные ребята сняли творческие видеоролики, в которых мы почтили память традиций и раскрыли свои таланты, - поделилась Галина Н., одна из победителей конкурса.
Сагаалган школа конкурс Бурятия

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