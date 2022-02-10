 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

Всебурятский диктант напишут 12 марта

Всебурятский диктант напишут 12 марта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадки проведения диктанта будут определены в ближайшее время

Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут в России и зарубежных странах 12 марта. В нём примут участие все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста. Также будет предоставлена возможность онлайн-участия.

В этом году диктант «состоится уже в седьмой раз и традиционно пройдёт в рамках празднования Сагаалгана. Участники акции напишут его в единый день. Текст останется в секрете до дня проведения. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта.

Напомним, впервые диктант прошёл в 2014 году. Тогда в проекте приняли участие более 400 человек. За время существования всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в международное событие. В диктанте приняло участие более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение 6+
диктант бурятский язык Агинский Бурятский округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Общество, 10.02.2022
По итогам 2021 года республика заняла 16 место
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
Общество, 10.02.2022
Они приступили к работе над новым спектаклем
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Общество, 10.02.2022
В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
Общество, 10.02.2022
В строительстве участвует директор образовательного учреждения
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
Общество, 10.02.2022
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
Общество, 10.02.2022
За каждым классом закреплён отдельный кабинет
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Общество, 10.02.2022
Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Общество, 10.02.2022
Группа DOLGOVA выступает в стиле поп-рок, поп и этно
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Общество, 10.02.2022
Горожане становятся заложниками непрекращающегося ремонта в новостройках
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
Общество, 10.02.2022
Во дворах могут появиться зоны тихого отдыха, площадки для игры в мяч велосипедные трассы
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
Общество, 10.02.2022
Жители села Сотниково увидели живое «чудо» на снегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^