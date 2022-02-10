Всебурятский диктант напишут 12 марта

Площадки проведения диктанта будут определены в ближайшее время



Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут в России и зарубежных странах 12 марта. В нём примут участие все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста. Также будет предоставлена возможность онлайн-участия.



В этом году диктант «состоится уже в седьмой раз и традиционно пройдёт в рамках празднования Сагаалгана. Участники акции напишут его в единый день. Текст останется в секрете до дня проведения. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта.



Напомним, впервые диктант прошёл в 2014 году. Тогда в проекте приняли участие более 400 человек. За время существования всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в международное событие. В диктанте приняло участие более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение 6+

