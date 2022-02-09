В Бурятии прошёл региональный баскетбольный чемпионат

Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ



8 февраля в спортивном зале ТРЦ «People's Park» в Улан-Удэ прошёл очередной финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет», сообщает пресс-служба лиги.



Прошлогодним победителям не было равных и в этом сезоне. Они вновь завоевали «золото» и получили право на участие в финале чемпионата ДФО.



Места на пьедестале распределились следующим образом.



Девушки

1 место – ШБК «Олимпиец» (Каменский лицей имени В.Е. Кожевина, п. Каменск)

2 место – ШБК «Муя» (Таксимовская СОШ №3, п. Таксимо)

3 место – ШБК «Старт» (Заиграевская СОШ, п. Заиграево)

MVP – Евгения Т. (ШБК «Олимпиец»)



Юноши

1 место – ШБК «Юниор-49» (СОШ №49, г. Улан-Удэ)

2 место – ШБК «Иволга» (Иволгинская СОШ, с. Иволгинск)

3 место – ШБК «Кэс-Баскет» (Шпалозаводская СОШ, с. Новоильинск)

MVP – Антон М. (ШБК «Юниор-49»)

