В Бурятии прошёл региональный баскетбольный чемпионат

Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ
8 февраля в спортивном зале ТРЦ «People's Park» в Улан-Удэ прошёл очередной финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет», сообщает пресс-служба лиги.
Прошлогодним победителям не было равных и в этом сезоне. Они вновь завоевали «золото» и получили право на участие в финале чемпионата ДФО.
Места на пьедестале распределились следующим образом.
Девушки
1 место – ШБК «Олимпиец» (Каменский лицей имени В.Е. Кожевина, п. Каменск)
2 место – ШБК «Муя» (Таксимовская СОШ №3, п. Таксимо)
3 место – ШБК «Старт» (Заиграевская СОШ, п. Заиграево)
MVP – Евгения Т. (ШБК «Олимпиец»)
Юноши
1 место – ШБК «Юниор-49» (СОШ №49, г. Улан-Удэ)
2 место – ШБК «Иволга» (Иволгинская СОШ, с. Иволгинск)
3 место – ШБК «Кэс-Баскет» (Шпалозаводская СОШ, с. Новоильинск)
MVP – Антон М. (ШБК «Юниор-49»)
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Общество, Фото:
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