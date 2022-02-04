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В Иркутской области выберут «Почётные семьи»

В Иркутской области выберут «Почётные семьи»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат денежные премии

Жителей Иркутской области приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «Почётная семья Иркутской области». Конкурс проводится по трём номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья».

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе учреждения соцзащиты принимают в электронном виде заявления об участии в конкурсе и необходимые документы. Заявления принимаются по 10 февраля. На втором этапе конкурса материалы победителей первого этапа рассматривает конкурсная комиссия. Решение о победителях принимается коллегиально, путём голосования.

Областной конкурс «Почётная семья» проводится в Иркутской области с 1997 года. Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей и представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года». В 2021 году в заключительном этапе приняли участие 64 семьи, 15 из них стали победителями.

С полным перечнем необходимых документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Иркутской области. Подробную информацию также можно узнать в областных государственных казенных учреждениях «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

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