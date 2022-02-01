В Бурятии устранили аварию на теплосетях, из-за которой вводили режим ЧС

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии восстановили подачу теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства и модернизации ЖКХ сегодня, 1 февраля.
Во всех шести домах, которые пострадали из-за аварии, уже появилось отопление. За восстановлением теплоснабжения следил министр строительства региона Николай Рузавин. Он лично выезжал на место аварии и проверял ход работ.
Накануне, 31 января, аварийные службы обнаружили участок прорыва на теплотрассе в селе Ильинка. Для того, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей, проложили временный трубопровод. Также провели работы по отогреву тепловых сетей и восстановлению линии трубопровода. Благодаря этому во всех шести домах, которые пострадали из-за аварии, уже восстановлена подача теплоснабжения.
- Ситуация была непростая. Много времени ушло на обнаружение повреждённого участка. Были привлечены специалисты ТГК-14. Муниципалитетом совместно с МЧС были приняты оперативные меры по устранению аварии, - прокомментировал Николай Рузавин.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла 29 января, после чего в Ильинке был введён режим ЧС. Без теплоснабжения тогда остались потребители 44 квартир, в которых проживает 51 человек, из них восемь детей.
Теплоснабжение социально-значимых объектов не было нарушено.
На месте работал оперативный штаб Главного управления МЧС России по Бурятии. Уже успели развернуть пункт временного размещения в школе, вместимостью 230 человек. Однако местные жители от расселения отказались.
Планируется, что после завершения отопительного сезона будут проведены ремонтные работы основной теплосети.