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В селе Бурятии без тепла остался 51 человек

В селе Бурятии без тепла остался 51 человек
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
На территории сельского поселения введён режим ЧС

Вчера, 29 января, от оперативного дежурного ЕДДС Прибайкальского района поступила информация о том, что в селе Ильинка приостановлена работа котельной. Предварительная причина - свищ на трубопроводе. Без теплоснабжения остались потребители 44 квартир, в которых проживает 51 человек, из них 8 детей.

Теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

- Аварийными службами продолжаются ремонтные работы по вскрытию теплотрассы и обнаружению места порыва. Для подвоза воды задействована ПЧ-37 8-го ОГПС Прибайкальского района. С целью мониторинга температурного режима в домах проводится поквартирный обход, выделены обогревательные приборы, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пункт временного размещения был развернут на базе Ильинской школы. Жители в пункт не обращались.

- Для координации действий и принятия решения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением теплоснабжения, в н.п. Ильинка работает межведомственная рабочая группа из числа специалистов Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, министерства строительства и модернизации ЖКХ, государственное казенное учреждение РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС», - отметили здесь.

Постановлением администрации района на территории сельского поселения введён режим ЧС.

В настоящее время ведутся работы по монтажу временного трубопровода надземным способом. Всего в ликвидации ЧС задействовано 20 человек, 8 единиц техники.


теплоснабжение

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