В Бурятии по-прежнему морозно

В республике слабый ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -29,-34, местами -37,-42, по Прибайкалью -22,-27, днём -15,-20, местами -23,-28.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -29,-31, днём -18,-20.



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