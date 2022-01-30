В республике слабый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -29,-34, местами -37,-42, по Прибайкалью -22,-27, днём -15,-20, местами -23,-28.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -29,-31, днём -18,-20.
В Бурятии по-прежнему морозно
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