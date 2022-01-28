Минздрав Бурятии пояснил, что случилось со сроками анализов на COVID-19

«Сроки лабораторных исследований должны соответствовать нормативам», - подчеркнула глава минздрава Бурятии



В минздраве Бурятии продолжает работу круглосуточный штаб по организации медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В министерстве в оперативном режиме разбирают проблемные ситуации, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Сегодня на штабе были выявлены проблемы по срокам исполнения лабораторных исследований, анализов, особенно по третьей поликлинике. Причина – в проблемах с оформлением и выведением записей, а не в сроках исполнения самой лаборатории. Из-за нехватки операторов поликлиникой не была своевременно осуществлена передача направлений и результатов исследований. Проведена работа над ошибками, и недоработки в части организации устраняются. Все лаборатории в круглосуточном режиме, и контроль за этим строгий. Сроки лабораторных исследований должны соответствовать нормативам, - отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.



Согласно требованиям эпидемиологической службы, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.



На сегодняшний день обеспечена работа лабораторий в восьми государственных медицинских организациях, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации. За сутки проведено исследований от 9144 человек, за всё время проведено 1 916 771 исследований.



Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.

