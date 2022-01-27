В Бурятии хотят поощрять за наводку на нерадивых владельцев собак

В Бурятии разработают документ, согласно которому будут поощрять тех, кто сообщит о людях, чьи собаки находятся на самовыгуле.
Согласно действующим правилам, домашние собаки должны быть на привязи или в вольере, если есть бреши в заборах. В 2021 году в Бурятии ужесточили законодательство в отношении владельцев, допускающих самовыгул собак и нарушающих правила содержания домашних животных. Теперь предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей. В прошлом году было всего наложено 2 302 административных штрафа на общую сумму 5,7 млн рублей.
Однако пока желаемого результата добиться не удалось.
- Люди, как нарушали и выпускали собак на самовыгул, так и нарушают. И штрафные санкции повлияли не в полной мере. В связи с этим правительством Бурятии разрабатывается нормативный правовой акт, которым предусмотрено денежное поощрение за оказание содействия в фиксации нарушений правил выгула, а также за допущение нападения владельческой собаки на человека, - сообщил начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.
Что касается бездомных собак, то в 2021 году после вакцинации, стерилизации и биркования на улицы республики выпустили обратно 3855 собак. 883 животных нашли себе хозяев. Ещё 202 собаки передали на пожизненное содержание в частные приюты. На эту работу было выделено 55 млн рублей, на 2022 год запланирована та же сумма.
- У нас проблема в основном в частном секторе, так как нерадивые владельцы пополняют численность безнадзорных животных за счёт самовыгула собак, выброшенного потомства, безответственного отношения к своим питомцам, - отметил Эрдэм Сангадиев.
Нападать на людей в последнее время стали всё чаще не бездомные, а именно хозяйские собаки. В 2021 году зарегистрировано 2802 обращения за вакциной против бешенства по поводу укусов собаками.
На этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому больших собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».