В Улан-Удэ отремонтируют 389 многоквартирных домов

Всего планируется выполнить 545 видов работ



В этом году в Улан-Удэ отремонтируют 389 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба фонда капитального строительства.



Всего в 2022 году планируется выполнить 545 видов работ, большую часть из них составляют по системе электроснабжения – 363.



В 57 домах обновят крыши и фасад, а в четырёх появятся новые лифты.



Кроме того, отремонтируют 39 систем отопления, 24 - канализации и водоотведения, 46 - горячего и холодного водоснабжения, а также починят 14 подвалов и фундаментов.



За обновление домов возьмутся подрядные организации, прошедшие предварительный отбор и состоящие в реестре квалифицированных подрядных организаций Бурятии. Проекты капитального ремонта домов согласованы и утверждены.



Сейчас ведётся разработка проектной документации на производство работ по плану 2023 года.



