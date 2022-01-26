Ограничения продлятся до середины февраля
В Бурятии проводить занятия физической культурой и спортом разрешено только бесконтактными неигровыми способами. Такие ограничения продлятся до 13 февраля.
В новой редакции указа №183 обозначено проведения занятий на объектах с загрузкой не более 50% от общей вместимости, при условии обеспечения контроля доступа совершеннолетних посетителей на занятия при наличии документации о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность.
Тренировочные мероприятия и реализация программ спортивной подготовки членами спортивных сборных команд Бурятии в учреждениях физической культуры и спорта при условии строгого соблюдения всех мер профилактики распространения инфекции.
Разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории республики, включённых в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта России на 2022 год без привлечения зрителей с соблюдением всех мер безопасности и при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии: у совершеннолетних участников – документации о вакцинации или о перенесённом заболевании; у несовершеннолетних участников - результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до начала проведения указанных мероприятий, либо справки о перенесённом заболевании. При наличии заключения медицинской организации о медицинском отводе от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданного в установленном порядке, допуск участников осуществлять по результатам лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до начала проведения указанных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
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