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В Бурятии 94 ребёнка с COVID-19 лежат в больницах

В Бурятии 94 ребёнка с COVID-19 лежат в больницах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике за последнюю неделю в три раза выросла госпитализация детей с коронавирусом

За прошедшую неделю в Бурятии заболеваемость коронавирусом выросла более чем в три раза. При этом рост отмечается во всех возрастных группах. Замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что рост заболеваемости зафиксирован в том числе среди детей, в основном это школьники. На сегодня случаи заболевания коронавирусом зарегистрирован в 18 школах.

Как сообщал «Байкал-Daily», оперштаб принял дополнительные ограничительные меры. В том числе на дистанционное обучение с 25 января по 4 февраля переведены учащиеся школ Улан-Удэ и ряда населённых пунктов районов республики. Исключение сделано только для 9 и 11 классов, которые продолжают обучаться в очной форме. 

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что существенно выросло число обращений пациентов в поликлиники.

- Мы все понимаем, что идёт большой, взрывной рост заболеваемости. В основном лёгкие формы. И особенно нас беспокоит ситуация по детям. Мы разворачиваем детские койки, учитывая те рекомендации, которые нам даёт минздрав Российской Федерации. У нас сегодня 94 ребёнка в стационаре. Конечно, мы здесь несколько вперёд, учитывая риски, течения заболевания для профилактики осложнений госпитализируем детей, - сообщила глава минздрава Бурятии.

Дополнительно со среды откроют стационар на 85 коек для семейных очагов и преимущественно для детей. Он будет располагаться в детской республиканской клинической больнице на улице Модогоева – это будет новый отремонтированный стационар, отметила министр.

В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что на 8 часов утра 24 января в стационарах республики на лечении находится 1038 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 94 детей. Число госпитализированных больных COVID-19 на 235 человек больше, чем неделю назад, число детей больше в четыре раза. Доля детей среди всех госпитализированных составляет 9% (неделю назад было 3%). 
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