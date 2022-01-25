Лыжники Бурятии завоевали четыре медали дальневосточного этапа спартакиады

Виктория Невьянцева завоевала сразу три медали



В Южно-Сахалинске завершился второй дальневосточный этап XI зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. По итогам этапа сборная Бурятии заняла третье общекомандное место, сообщает пресс-служба минспорта республики.



Две серебряные медали соревнований в гонке классическом стиле и в спринте свободным стилем завоевала спортсменка Виктория Невьянцева. Она же взяла бронзу в гонке свободным стилем. Виктория обеспечила себе участие в финале спартакиады учащихся России, который состоится в Сыктывкаре в марте.



В эстафете 4×3 км команда девушек в составе Маргариты Самарцевой-Кузницыной, Виолетты Большаковой, Татьяны Ивченко, Виктории Невьянцевой стала бронзовым призёром.



Лыжники-юноши из Бурятии не стали призёрами турнира, но проявили неплохую подготовку и конкурентоспособность.



Совсем скоро в Бурятии стартует «Лыжня России».



