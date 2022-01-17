«Туалетная» проблема имеет место быть по всей республике
Жители Джидинского района Бурятии жалуются на то, что у них нет туалетов в райцентре. Проблема особо усугубляется в зимнее время. Отметим, отсутствие санитарных мест наблюдается не только в этом районе, проблема встречается повсеместно по республике.
Сейчас пользователи соцсетей возмущаются, что нет ни одного современного туалета на автовокзале Джиды.
- В районном центре не было и нет ни одного туалета для населения. Никакого ни обычного, ни современного. Сколько десятков лет должно пройти, чтобы был хотя бы один современный туалет на автовокзале на весь такой большой район? Известно – дорога не ближняя. Кто знает - этот вопрос рассматривался ли когда-нибудь? – написали жители об актуальной проблеме в паблике «Аноним 03».
Кроме отсутствия туалетов в Джидинском районе, подписчики отмечают многолетнюю проблему плохих дорог в районе.
Пользователи соцсети отмечают, что подобная проблема существует в Баргузинском, Кяхтинском, Мухоршибирском районах.
- Да во всех районных центрах так. Кто как может так в туалет и ходят - кто под мост, кто за кустик, кто в развалины... а потом удивляемся что у нас в районных центрах антисанитария.....
- Каждой деревне по туалету!
- Замечал, только в Улан-Удэ, в туалет сходить в кафе 15-20 рублей, если не посетитель, в учреждениях, в офисах вообще со своими ключами, и никто даст. В других городах более лояльно к этому относятся, в том же Иркутске, в любом кафе можно сходить бесплатно! А в Бурятии, если не пускают, вот не понимают, куда надо людям ходить в туалет?
Щепетильная проблема имеется в республике на протяжении многих лет, недавно в одном районе обратили на это внимание и установили современный туалет. Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе в селе Кырен у автокасс построили современный туалет.
Жители района Бурятии жалуются на отсутствие туалетов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Байкальский рождественский фестиваль в этом году отличается разнообразием
Правила для путешественников напомнила альпинистка
Все желающие смогут окунуться в купели у стен монастыря
«Туалетная» проблема имеет место быть по всей республике
Было закрыто движение четырёх трамвайных маршрутов
Сборы продлятся до конца января
Бывшего Бурятского митрополита угостили шэнэхэнскими буузами
Дети скатывались с горки едва ли не под колёса автомобилей
За сутки скончались восемь пожилых пациентов
Расследуется уголовное дело
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31
Общество, 16.01.2022
Мальчики родились 31 декабря
Общество, 16.01.2022
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей