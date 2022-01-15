В селе Кырен в Бурятии у автокасс построили современный туалет

Санитарная точка также оборудована для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями
У автокасс в центре села Кырен Тункинского района Бурятии построили новый современный туалет. Сделано всё, чтобы эта такая необходимая людям санитарная точка прослужила долго, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова.
Посещение туалета будет комфортным, в том числе, и для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь предусмотрены пандусы и поручни.
- Благодаря усилиям команды администрации района закуплено и установлено антивандальное сантехническое оборудование, проведены электроэнергия, водоснабжение, вентиляция. Обеспечены комфортные условия для будущего персонала. В торговой витрине будут продаваться гигиенические средства, - сообщила Дора Хамаганова.
По её совам, в ближайшие неделю-полторы администрация района примет решение, кто именно приступит к обслуживанию санитарной точки на оживлённой федеральной трассе А-333 «Култук-Монды».
В этом году администрация района планирует установить такие же модульные туалеты - возле экотропы в парковой зоне курорта Аршан и на одном из оживлённых перекрёстков на федеральной трассе.
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Санитарная точка также оборудована для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями
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