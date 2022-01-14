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Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке

Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке
Общество,  Фото:pexels.com
Кубок проводится ради привлечения внимания к проблеме сохранения тигров

В столице Приморья с 28 по 30 января пройдёт международный шахматный турнир «Кубок Тигра» (0+). Участие в нём подтвердили четыре гроссмейстера рейтинга выше 2600 пунктов из России, Индии, Узбекистана и Таджикистана.

Все они входят в пул лучших игроков в своих странах и в топ-150 сильнейших шахматистов мирового рейтинга FIDE. Претенденты на победу поборются за призовой фонд в 1 миллион рублей друг с другом и с самыми сильными игроками Дальнего Востока.

Жамсаран Цыдыпов, шахматист из Бурятии, станет специально приглашённым гостем.

Отметим, Жалсан получил высшее шахматное звание на командном чемпионате России, где выполнил третью гроссмейстерскую норму. Позже он поразил любителей шахмат своей уверенной победой на чемпионате мира по блицу в Санкт-Петербурге над экс-чемпионом мира индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом.

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «СИП «ДВ-Интеллект» при поддержке центра «Амурский тигр» и правительства Приморского края.

- Для всех любителей шахмат России и зарубежных стран будет организована онлайн-трансляция. Она пройдет на YouTube-канале Chess Master. Комментировать матчи будет звезда мира шахмат, автор самого крупного шахматного сообщества России Максим Омариев, – добавили в спортивном ведомстве.

По словам организаторов, задача турнира – привлечь внимание мирового интеллектуального сообщества к проблематике сохранения тигра в мире.

- Место и время встречи, а также состав участников определены из тигриной повестки. Турнир пройдет в канун Нового года Тигра по-восточному календарю, за полгода до Международного Тигриного форума, который состоится также во Владивостоке в первых числах сентября. Место проведения соревнований тоже выбрано неслучайно – гостинично-развлекательный комплекс Tigre De Cristal с полосатой кошкой связывает не только имя, на попечении у комплекса есть тигрица Кристал, – отметили организаторы.

Официальная церемония закрытия и награждения победителей состоится 30 января в Дальневосточном федеральном университете. Присутствовать на ней смогут все желающие. Для гостей будут организованы творческие встречи с гроссмейстерами, а также серия открытых блиц-игр, в которой каждый начинающий или опытный шахматист сможет сыграть за одной доской с гроссмейстером.
спорт шахматы

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