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Число смертей от ковида в Бурятии снизилось

Число смертей от ковида в Бурятии снизилось
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 по-прежнему идёт на спад

За минувшие сутки, 1 января, в Бурятии от коронавируса умерли четыре человека. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет.

Это число летальных исходов меньше, чем в последние дни. Так, позавчера скончались семь больных коронавирусом, за день до этого шесть, а до этого и вовсе 12.

Всего с начала пандемии коронавирус в Бурятии забрал жизни 2441 человека.

Суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться. По данным управления Роспотребнадзора, накануне ковид выявили у 154 человек. Для сравнения, до этого было по 158, 159, 161, 169, 175, 181, 187, 191 и т.д. Ранее республика ушла от показателей свыше 200 новых заражённых за сутки.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 76 706. Из них 46% (35 431) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 71 366 человек. Накануне вылечились 92 пациента.

На днях число госпитализированных стало меньше тысячи. Сегодня в стационарах республики получает лечение 956 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 792.

В отделениях реанимации находятся 136 пациентов. Из них 88 старше 65 лет. На ИВЛ – 77 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1345 коек: занято – 956, свободно 389 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1943 человека.

Число контактных лиц на сегодня – 8 838 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 442 071 человек. Повторную вакцинацию начали 81 112 жителей.

Ранее управление Роспотребнадзора по Бурятии представило ответы на семь вопросов про ПЦР-тест.

Борьбу с коронавирусом в своём новогоднем обращении отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Год принёс нам и испытания. Мы продолжили борьбу с коронавирусом и теми последствиями, которые он принёс для людей, для предпринимателей. Мы помогали друг другу, государство помогало нам, почти каждая семья получила президентские выплаты», - отметил Цыденов.
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