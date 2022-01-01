Глава Бурятии поздравил республику с Новым годом

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

«Бурятия – это мы» стало главной идейной линией новогоднего обращения Алексея Цыденова



Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Новым годом. Традиционно в первые минуты нового 2022 года глава республики обратился к землякам с видеообращением. В новогоднем обращении говорится:



«Уважаемые земляки, Хундэтэ нухэд! Вот мы и провожаем уходящий 2021 год, год рекордов, ярких побед и значительных достижений.



Он принёс нам и испытания. Мы продолжили борьбу с коронавирусом и теми последствиями, которые он принёс для людей, для предпринимателей. Мы помогали друг другу, государство помогало нам, почти каждая семья получила президентские выплаты.



Летом к нам пришла «большая вода» – многие пострадали от паводков, а в декабре нас на прочность испытали морозы.



Но этот год запомнится нам другими событиями. Я всегда говорю, что Бурятия сильна людьми: трудолюбивыми, самоотверженными, сильными и неравнодушными. Мы вместе делаем нашу Бурятию такой, какая она есть! Мы – это большой и малый бизнес, это строители и промышленники, фермеры и учителя, художники и артисты, спортсмены и учёные, мы – это военные, полиция и спасатели, государственные и муниципальные служащие, это школьники и студенты.



Мы – это люди в белых халатах, волонтёрских жилетах, которые лечили и помогали. Спасительная вакцина и наше ответственное отношение к себе и окружающим дало возможность переломить ход пандемии в Бурятии. Даже в условиях пандемии мы выводили медицину на новые пути развития. Впервые в этом году в Бурятии проведена операция по пересадке почки. Трансплантацией органов в стране занимается всего 34 региона.



Мы – это пожарные и лесники, которые из года в год защищают наши леса от огня, рискуя собой. Мы стали лучшими в стране по борьбе с пожарами. Менее 2 тысяч гектаров пройдено стихией. Это самый низкий за 30 лет показатель.



Засуха сменилась большой водой. Мы столкнулись с паводками – у жителей нескольких районов республики и города Улан-Удэ пострадало имущество, урожай. Спасателями и правительством была организована поддержка пострадавших, потерявшим урожай выдавали борщевые наборы. Материальную помощь получили свыше 7 тысяч человек.



Работа наших фермеров, субсидии правительства на новую технику и хорошая погода дали нам рекордную урожайность зерновых – 19 и 3 центнера с гектара. Это больше, чем предыдущий рекорд 1988 года. Тогда урожай был 18 центнеров с гектара.



Мы ищем новые возможности для развития. В этом году начали строительство обогатительной фабрики Озёрного ГОКа, запущено производство на Эгитинском месторождении. Только эти два предприятия – это более 2,5 тысяч новых рабочих мест. В «Байкальской гавани» началось строительство современного гостиничного комплекса.



Мы открываем новые дороги и пути. В этом году отремонтировано еще 290 км дорог. Начали строительство долгожданного третьего моста в Улан-Удэ.



Мы продолжили возводить новые школы и сады, создавать центры дополнительного образования, учреждения культуры и большие спортивные объекты. 19 детских садов 17 школ построено за последние пять лет, мы решительно подходим к ликвидации очередей и третьей смены.



Мы – делаем востребованные во всем мире вертолёты, а в этом году запустили два новых инновационных вертолета! Улан-Удэнский авиазавод – гордость Бурятии!



Мы лучшие по профессии. Наши ребята выиграли в битве молодых профессионалов «Вордскиллс». Наши учителя из года в год признаются лучшими в России.



Мы попадали в цель и побеждали на главных соревнованиях планеты. Наш флаг отражается в золоте Паралимпиады и серебре Олимпиады в Токио. Весь мир рукоплескал триумфу Михаила Асташова, Светланы Гомбоевой и Баира Шигаева. Настоящим праздником для любителей борьбы стал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе, собравший в Улан-Удэ легенд отечественного спорта. И как награда – заслуженная медаль чемпионата мира Евгения Жербаева, мы её долго ждали.



Хундэтэ нухэд!

Шэнэ жэлэй шэдитэ амисхаал ходо дулаан һанал бодол түрүүлнэ.

Шэнэ жэлдэ амар амгалан, элүүр энхэ ябайгты!

Һанаhaн хэрэгүүдээ бүтээжэ, золтой, жаргалтай ябагты!



Дорогие земляки, Новый год – это любимый праздник, который мы встречаем в кругу друзей, в кругу семьи и близких!

Я желаю каждому из вас – здоровья, исполнения заветных желаний, добра, теплоты и любви!



С Новым Годом! С Новым Счастьем! Шэнэ Жэлээр!».

