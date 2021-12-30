 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по ПЦР-тестам

В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по ПЦР-тестам
Общество,  Фото:pixabay.com
Управление Роспотребнадзора по Бурятии представило ответы на семь вопросов про ПЦР-тест.

Как быстро лаборатория должна сделать тест?

У лаборатории есть 24 часа на то, чтобы доставить материал на исследование, и 24 часа, чтобы провести исследование и выдать результат.

Сколько часов действителен мой тест и с какого момента?

Тест действителен в течение 48 часов от даты и времени готовности результата лабораторного исследования. Они указаны на бланке результата лабораторного исследования на COVID-19, в том числе в электронном виде.

Кому сделают тест бесплатно?

Согласно разделу III СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» бесплатно тест положен:
- тем, у кого есть признаки заболевания COVID-19, гриппа, ОРВИ
- контактным с больными COVID-19 при наличии признаков респираторного заболевания
- медицинским работникам, имеющим риск инфицирования
- прибывающим на территорию Российской Федерации при наличии симптомов инфекционного заболевания и др.

Чтобы узнать, как сделать бесплатный тест, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Когда мне надо сдать тест, если я лечу из-за рубежа, что с ним делать потом?

Граждане РФ при возвращении в страну обязаны в течение трёх календарных дней с момента прибытия из-за рубежа пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и подгрузить в течение четырёх дней результат исследования на ЕПГУ. До получения результатов исследования соблюдать режим изоляции. Граждане РФ, привитые в течение года и переболевшие в течение последних 6 месяцев по прибытию ПЦР-тест не сдают.

Если я контактировал с больным COVID-19, нужно ли мне делать ПЦР-тест?

Если вы привиты или переболели в течение 6 месяцев, и у вас был контакт с больным COVID-19, но клинических проявлений заболевания нет, то ПЦР-тест сдавать не надо (если тест не требуется в соответствии с документами, касающимися отдельных ситуаций, например, при поездках за границу, при участии в некоторых мероприятиях).

Если вы не вакцинированы и не переболели, и находились на изоляции 14 дней от момента контакта с больным COVID-19, то вам ПЦР-тест не нужен, если за это время не появилось никаких симптомов и врач не выявил для тестирования никаких показаний.

Я иностранец, мне нужно сдавать ПЦР?

Все иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, предъявляют отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до въезда на территорию Российской Федерации

Что такое экспресс-тест? Где его делают и кому?

Экспресс-тестирование — это способ диагностики COVID-19 методом иммунохроматографического анализа. Иммунохроматографический анализ (ИХА) – качественный анализ, основанный на реакции между антигеном (вещество, определяемое организмом как чужеродное) и соответствующим ему антителом в биологическом материале человека. Преимуществом указанного метода является быстрое применение с минимальной подготовкой и получением результата в течение 15-20 минут, но у таких тестов невысокая чувствительность, особенно, если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие.

Экспресс тесты могут применяться для выявления коронавирусной инфекции при назначении тестирования медицинским работником.

Продолжает работать тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию.

Тематическое консультирование проводится по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43
коронавирус Роспотребнадзор профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали, как не попасть в больницу в Новый год
В Бурятии рассказали, как не попасть в больницу в Новый год
Общество, 30.12.2021
Жителям советуют делать перерывы в еде в новогоднюю ночь
Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей
Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей
Общество, 30.12.2021
В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты
В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам
В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам
Общество, 30.12.2021
Экзамен сдавали студенты третьего курса по специальности «Искусство балета»
Лучшим спортсменам Бурятии вручили денежные премии
Лучшим спортсменам Бурятии вручили денежные премии
Общество, 30.12.2021
Во втором полугодии спортсмены Бурятии завоевали 30 медалей международного уровня
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
Общество, 30.12.2021
В ночь с 31 декабря на 1 января улан-удэнцы смогут передвигаться не только на такси
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Общество, 30.12.2021
Опрос ВЦИОМ выявил, что сувениры и носки являются самыми нежеланными презентами
Новогодние программы телеканалов Бурятии удивят зрителей
Новогодние программы телеканалов Бурятии удивят зрителей
Общество, 30.12.2021
Известные артисты, персоны и сами сотрудники телеканалов появятся в новогоднем телеэфире
Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
Общество, 30.12.2021
Нарушение выявила прокурорская проверка
В Монголии посчитали поголовье скота
В Монголии посчитали поголовье скота
Общество, 30.12.2021
На конец года оно составило более 67 миллионов животных
В Улан-Удэ днём до - 19
В Улан-Удэ днём до - 19
Общество, 30.12.2021
В республике морозная погода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^