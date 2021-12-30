В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по ПЦР-тестам

Управление Роспотребнадзора по Бурятии представило ответы на семь вопросов про ПЦР-тест.



Как быстро лаборатория должна сделать тест?



У лаборатории есть 24 часа на то, чтобы доставить материал на исследование, и 24 часа, чтобы провести исследование и выдать результат.



Сколько часов действителен мой тест и с какого момента?



Тест действителен в течение 48 часов от даты и времени готовности результата лабораторного исследования. Они указаны на бланке результата лабораторного исследования на COVID-19, в том числе в электронном виде.



Кому сделают тест бесплатно?



Согласно разделу III СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» бесплатно тест положен:

- тем, у кого есть признаки заболевания COVID-19, гриппа, ОРВИ

- контактным с больными COVID-19 при наличии признаков респираторного заболевания

- медицинским работникам, имеющим риск инфицирования

- прибывающим на территорию Российской Федерации при наличии симптомов инфекционного заболевания и др.



Чтобы узнать, как сделать бесплатный тест, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.



Когда мне надо сдать тест, если я лечу из-за рубежа, что с ним делать потом?



Граждане РФ при возвращении в страну обязаны в течение трёх календарных дней с момента прибытия из-за рубежа пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и подгрузить в течение четырёх дней результат исследования на ЕПГУ. До получения результатов исследования соблюдать режим изоляции. Граждане РФ, привитые в течение года и переболевшие в течение последних 6 месяцев по прибытию ПЦР-тест не сдают.



Если я контактировал с больным COVID-19, нужно ли мне делать ПЦР-тест?



Если вы привиты или переболели в течение 6 месяцев, и у вас был контакт с больным COVID-19, но клинических проявлений заболевания нет, то ПЦР-тест сдавать не надо (если тест не требуется в соответствии с документами, касающимися отдельных ситуаций, например, при поездках за границу, при участии в некоторых мероприятиях).



Если вы не вакцинированы и не переболели, и находились на изоляции 14 дней от момента контакта с больным COVID-19, то вам ПЦР-тест не нужен, если за это время не появилось никаких симптомов и врач не выявил для тестирования никаких показаний.



Я иностранец, мне нужно сдавать ПЦР?



Все иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, предъявляют отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до въезда на территорию Российской Федерации



Что такое экспресс-тест? Где его делают и кому?



Экспресс-тестирование — это способ диагностики COVID-19 методом иммунохроматографического анализа. Иммунохроматографический анализ (ИХА) – качественный анализ, основанный на реакции между антигеном (вещество, определяемое организмом как чужеродное) и соответствующим ему антителом в биологическом материале человека. Преимуществом указанного метода является быстрое применение с минимальной подготовкой и получением результата в течение 15-20 минут, но у таких тестов невысокая чувствительность, особенно, если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие.



Экспресс тесты могут применяться для выявления коронавирусной инфекции при назначении тестирования медицинским работником.



Продолжает работать тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию.



Тематическое консультирование проводится по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43

