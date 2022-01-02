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В Улан-Удэ на конкурсе ледяных скульптур победил вертолёт

В Улан-Удэ на конкурсе ледяных скульптур победил вертолёт
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
В столице Бурятии назвали победителей конкурса ледяных скульптур

В течение нескольких дней улан-удэнцы выбирали наиболее понравившуюся коммерческую скульптуру на площади Советов. В конкурсе участвовали семь организаций и предприятий города, которые в подарок горожанам установили на территории новогоднего городка свои ледовые скульптуры.

Победителем народного голосования стала композиция «Вертолёт» Улан-Удэнского авиационного завода. На втором месте скульптура компании «Абсолют», а на третьем месте оказался ледовый тигрёнок сети магазинов «Вегос-М».



- Мы благодарим все откликнувшиеся предприятия и организации за неравнодушие и надеемся, что эта традиция сохранится. Ведь благодаря вам ледовый городок стал ярче и дарит ощущения праздника, заряжая положительными эмоциями – поблагодарил предпринимателей председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

Главную ёлку Улан-Удэ на площади Советов открыли 30 декабря.
конкурс ледовый городок

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