В Улан-Удэ на конкурсе ледяных скульптур победил вертолёт

В столице Бурятии назвали победителей конкурса ледяных скульптур
В течение нескольких дней улан-удэнцы выбирали наиболее понравившуюся коммерческую скульптуру на площади Советов. В конкурсе участвовали семь организаций и предприятий города, которые в подарок горожанам установили на территории новогоднего городка свои ледовые скульптуры.
Победителем народного голосования стала композиция «Вертолёт» Улан-Удэнского авиационного завода. На втором месте скульптура компании «Абсолют», а на третьем месте оказался ледовый тигрёнок сети магазинов «Вегос-М».
- Мы благодарим все откликнувшиеся предприятия и организации за неравнодушие и надеемся, что эта традиция сохранится. Ведь благодаря вам ледовый городок стал ярче и дарит ощущения праздника, заряжая положительными эмоциями – поблагодарил предпринимателей председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
Главную ёлку Улан-Удэ на площади Советов открыли 30 декабря.