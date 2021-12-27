Улан-удэнцы выберут лучшую ледовую промо-скульптуру

На главной площади столицы Бурятии установлены семь ледовых скульптур от предприятий города
Семь организаций и предприятий в подарок улан-удэнцам установили на территории новогоднего городка на площади Советов ледовые логотипы со своими логотипами. Горожан призывают выбрать лучшую из них. Голосование завершится 29 декабря в 13:00.
О начале голосования объявил «Активный горожанин» – интерактивный сервис.
Свои ледовые логотипы поставили Улан-Удэнский авиационный завод, торговая компания «Залан», сеть магазинов «Вегос-М», компания «Абсолют», кондитерская фабрика «Амта», компания «Смарт» (семечки «Джин») и «Улан-Удэстальмост».
Для компаний республики стало традицией выставлять ледовые скульптуры на главной площади Улан-Удэ к радости горожан и их детишек. В этом году здесь стоит вертолёт КА- 226 изо льда, который уже облюбовали ребятишки. КА-226 — это российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Камова. Символ года – возлежащего тигра – поставила компания «Вегос М». Также площадь Советов украшают ледовый джинн и другие скульптуры. Горожане с помощью голосования смогут выбрать лучшую ледовую фигуру.
Победителя объявят на официальном открытии главной городской ёлки 30 декабря (0+).
На главной площади столицы Бурятии установлены семь ледовых скульптур от предприятий города
Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях
Во время передвижения военнослужащие отразили нападение «врага»
На этой неделе ожидается морозная погода
Ремонт здесь не проводился ни разу за 32 года
Конкурс назывался «Зимняя фантазия»
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
К охоте на волков привлечено около тысячи человек
Уроки провели для несовершеннолетних
Счастливчик сможет посещать бесплатно театр весь год
В Улан-Удэ рассказали, как идут восстановительные работы на ТЭЦ-1 после пожара
В декабре в столице Бурятии восстановили 220 метров дорожных ограждений
Суперзвезда считает фейерверки опасными и неэкологичными
Девушка сняла видеоролик об единственном в мире музее на свалке
Все группы открылись в штатном режиме