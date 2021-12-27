Улан-удэнцы выберут лучшую ледовую промо-скульптуру

Свои ледовые логотипы поставили Улан-Удэнский авиационный завод, торговая компания «Залан», сеть магазинов «Вегос-М», компания «Абсолют», кондитерская фабрика «Амта», компания «Смарт» (семечки «Джин») и «Улан-Удэстальмост».





Победителя объявят на официальном открытии главной городской ёлки 30 декабря (0+).































Семь организаций и предприятий в подарок улан-удэнцам установили на территории новогоднего городка на площади Советов ледовые логотипы со своими логотипами. Горожан призывают выбрать лучшую из них. Голосование завершится 29 декабря в 13:00.О начале голосования объявил «Активный горожанин» – интерактивный сервис.Для компаний республики стало традицией выставлять ледовые скульптуры на главной площади Улан-Удэ к радости горожан и их детишек. В этом году здесь стоит вертолёт КА- 226 изо льда, который уже облюбовали ребятишки. КА-226 — это российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Камова. Символ года – возлежащего тигра – поставила компания «Вегос М». Также площадь Советов украшают ледовый джинн и другие скульптуры. Горожане с помощью голосования смогут выбрать лучшую ледовую фигуру.