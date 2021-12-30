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30 декабря

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В Улан-Удэ открыли главную ёлку

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия главной городской ёлки на площади Советов

30 декабря на площади Советов Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки, а также праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год».

Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене установили экраны, и вся театрализация сопровождалась на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» представили новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки сопровождалось выступлением театра «Забава».

- С праздником, с Новым Годом, который мы здесь, сегодня начинаем встречать. Новый год – это праздник, который улучшает настроение у всех. Год у нас был разный, но интересный. Я хочу пожелать всем, чтобы в новом году сбывались все мечты, все желания исполнялись. Чтобы все были здоровые и счастливые, чтобы улыбки были на лицах каждого. Чтобы весь следующий год был легкий, радостный и счастливый. Шэнэ жэлдэ амар амгалан, элүүр энхэ байгты! Һанаһан хэрэгүүдээ бүтээжэ, золтой, жаргалтай ябагты! – обратился к землякам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Традиционно Дед Мороз и Снегурочка зажгли огоньки на ёлке.

Красочным завершением праздника стал музыкальный новогодний фейерверк. Он длился пять минут, а городскому бюджету обошёлся в 450 тысяч рублей
Новый год елка

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