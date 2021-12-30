«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия главной городской ёлки на площади Советов
30 декабря на площади Советов Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки, а также праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год».
Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене установили экраны, и вся театрализация сопровождалась на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» представили новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки сопровождалось выступлением театра «Забава».
- С праздником, с Новым Годом, который мы здесь, сегодня начинаем встречать. Новый год – это праздник, который улучшает настроение у всех. Год у нас был разный, но интересный. Я хочу пожелать всем, чтобы в новом году сбывались все мечты, все желания исполнялись. Чтобы все были здоровые и счастливые, чтобы улыбки были на лицах каждого. Чтобы весь следующий год был легкий, радостный и счастливый. Шэнэ жэлдэ амар амгалан, элүүр энхэ байгты! Һанаһан хэрэгүүдээ бүтээжэ, золтой, жаргалтай ябагты! – обратился к землякам глава Бурятии Алексей Цыденов.
Традиционно Дед Мороз и Снегурочка зажгли огоньки на ёлке.
Красочным завершением праздника стал музыкальный новогодний фейерверк. Он длился пять минут, а городскому бюджету обошёлся в 450 тысяч рублей.
В Улан-Удэ открыли главную ёлку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия главной городской ёлки на площади Советов
Фронтовики перешагнули 95-летний рубеж своей жизни
Победителями конкурсов стали представители ЗабГУ
В столицу области прибыл главный волшебник Республики Саха
Также они зарегистрировали ИП для производства полуфабрикатов
Подарки для детей и взрослых доставили в 10 населённых пунктов
В согласованный перечень вошли аэропорты Бодайбо и Братска
На объектах ЖКХ создают резервы материально-технических ресурсов
Страна должна стать развитым государством с мощной экономикой
Они проживали в домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах
Спортсмены победили на соревнованиях и юношей, и у девушек
Из-за ограничительных мер праздничное действо проходило на улице
Автор не забывает и о Сагаалгане
Жителям советуют делать перерывы в еде в новогоднюю ночь
В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты