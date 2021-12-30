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В Советском районе Улан-Удэ поздравили ветеранов войны

В Советском районе Улан-Удэ поздравили ветеранов войны
Общество,  Фото:администрация Советского района
Фронтовики перешагнули 95-летний рубеж своей жизни

В канун Нового года администрация и совет ветеранов Советского района Улан-Удэ традиционно навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом.

Юрий Миронович Битаев, Константин Владимирович Ванглинский, Цыден Доржиевич Ганжуров, Павел Фёдорович Матюнов перешагнули 95-летний рубеж своей жизни. Ветераны рассказали, как прошли войну, вернулись с фронта и долгие годы работали на благо родины.

- Несмотря на свой возраст, наши ветераны поразили своей бодростью духа, каким-то внутренним светом, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.

Ветеранам пожелали здоровья, душевного спокойствия, радости от каждого дня, тепла родных и близких.

Кроме этого, в период новогодних праздников в Советском районе организованы выходы в семьи, состоящие на межведомственном контроле. 28 декабря сотрудники районной прокуратуры совместно с администрацией района поздравили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с наступающим Новым годом. Сотрудники надзорного ведомства пообщались с детьми и их родителями, ответили на интересующие их вопросы, вручили детям сладкие подарки и пожелали всем здоровья, добра и исполнения заветных желаний.
Советский район Улан-Удэ ветераны ВОВ Новый год

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