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В Селенгинском районе Бурятии дети поздравили ветеранов

В Селенгинском районе Бурятии дети поздравили ветеранов
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Одиноким пенсионерам подарили корзиночки из джута

В Бурятии воспитанники Селенгинского центра социальной помощи семье и детям присоединились к общероссийской акции «Новый год – в каждый дом». Они приготовили поздравительные красочные открытки и сувенирные корзиночки из джута. Эти подарки были преподнесены ветеранам труда города Гусиноозёрска. Ребята посетили пенсионеров на дому и рассказали новогодние стихотворения.

- Наши дети побывали в гостях и поздравили четверых ветеранов труда. Бабушки искренне радовались визиту девчонок и мальчишек, ведь они хоть на какое-то мгновение скрасили их одиночество и подарили праздничное настроение, - пояснила директор учреждения Светлана Киргизова. - В свою очередь, наши ветераны пожелали ребятам добра, учёбы на хорошо и отлично, вырасти достойными людьми.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, акция «Новый год в каждый дом» продлится до 15 января 2022 года. Каждый желающий может устроить маленький праздник для детей-сирот, ребят, находящихся на лечение в стационаре, одиноко проживающих пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Возрастное ограничение 0+
Селенгинский район Бурятия Новый год дети дети оставшиеся без попечения родителей пожилые

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