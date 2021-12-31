Одиноким пенсионерам подарили корзиночки из джута
В Бурятии воспитанники Селенгинского центра социальной помощи семье и детям присоединились к общероссийской акции «Новый год – в каждый дом». Они приготовили поздравительные красочные открытки и сувенирные корзиночки из джута. Эти подарки были преподнесены ветеранам труда города Гусиноозёрска. Ребята посетили пенсионеров на дому и рассказали новогодние стихотворения.
- Наши дети побывали в гостях и поздравили четверых ветеранов труда. Бабушки искренне радовались визиту девчонок и мальчишек, ведь они хоть на какое-то мгновение скрасили их одиночество и подарили праздничное настроение, - пояснила директор учреждения Светлана Киргизова. - В свою очередь, наши ветераны пожелали ребятам добра, учёбы на хорошо и отлично, вырасти достойными людьми.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, акция «Новый год в каждый дом» продлится до 15 января 2022 года. Каждый желающий может устроить маленький праздник для детей-сирот, ребят, находящихся на лечение в стационаре, одиноко проживающих пожилых граждан и людей с инвалидностью.
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В Селенгинском районе Бурятии дети поздравили ветеранов
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