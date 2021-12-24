В Бурятии фотоловушка сняла «любовные игры» особей кабарги

Недавно специалисты отдела охраны животного мира национального парка «Тункинский» в Бурятии увидели на кадрах фотоловушки две кабарги, которые устроили «любовные игры». Животные забавлялись в тёмное время суток.
Судя по кадрам, кабарга попала в фотоловушку в период гона. В отделе охраны животного мира национального парка поясняют, что период брачных игр – крайне редкое явление, которое может попасться на фотоловушку.
- Интересно, что начало брачного периода у животных зависит от климатических условий. В годы раннего прихода холодов и быстрого нарастания снежного покрова (до 40 см) гон проходит в ноябре. В поздние зимы брачный период сдвигался на декабрь (при глубине снега коло 30 см). Иногда гон длится два месяца, - сообщили в Тункинском нацпарке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в фотоловушку национального парка попал одинокий пугливый заяц-беляк. А до этого в Тункинском нацпарке сняли редкие кадры с рысью – эти животные крайне редко попадаются в фотоловушки.