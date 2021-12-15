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В Бурятии фотоловушка запечатлела прыжки зайца-беляка

В Бурятии фотоловушка запечатлела прыжки зайца-беляка
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Пугливый зверёк наиболее активен ночью

В фотоловушку национального парка «Тункинский» в Бурятии попал одинокий пугливый заяц-беляк. Видео опубликовали на странице нацпарка в Instagram.

- Летом серый – зимой белый, за что и прозван беляком. Установленные нашими сотрудниками фотоловушки фиксируют зайцев-беляков только ночью, так как они активны в тёмное время суток, - рассказали сотрудники Тункинского нацпарка.


Специалисты рассказали об особенностях поведения животных. Беляки живут чаще всего оседло. Каждый зверёк привязан к индивидуальному участку, где он успевает за свою недолгую жизнь изучить места для укрытий и кормёжки, натропить удобные лазы и переходы.

- Поговорка «труслив как заяц» относится к этому зверьку точно, как к никому другому – он пугается любого незнакомого предмета, попавшегося на пути, любого резкого звука, - отмечают в нацпарке.

На территории национального парка «Тункинский» заяц-беляк обитает повсеместно: от болот до гольцов, в лесах и полях.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Тункинском нацпарке сняли редкие кадры с рысью – эти животные крайне редко попадаются в фотоловушки.
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