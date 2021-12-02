Большая удача: В Бурятии фотоловушка «поймала» рысь

Партнёр по природоохранной деятельности национального парка «Тункинский» Станислав Халатаев поделился видео, сделанное на его фотоловушку. На кадрах рысь исследует или просто прогуливается по ночному нацпарку.





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В отделе охраны животного мира отмечают, что в фотоловушки рысь попадается крайне редко. Считается, что рысь один из самых осторожных хищников, который не стремится попадаться на глаза человеку.- Хотя в некоторых случаях рысь может заходить в населённые пункты в поисках пропитания, но увидеть их в дикой природе большая удача, - сообщили в Тункинском нацпарке.