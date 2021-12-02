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Большая удача: В Бурятии фотоловушка «поймала» рысь

Большая удача: В Бурятии фотоловушка «поймала» рысь
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк, @tunkapark
В природе рысь редко попадается на глаза человеку

Партнёр по природоохранной деятельности национального парка «Тункинский» Станислав Халатаев поделился видео, сделанное на его фотоловушку. На кадрах рысь исследует или просто прогуливается по ночному нацпарку.


В отделе охраны животного мира отмечают, что в фотоловушки рысь попадается крайне редко. Считается, что рысь один из самых осторожных хищников, который не стремится попадаться на глаза человеку.

- Хотя в некоторых случаях рысь может заходить в населённые пункты в поисках пропитания, но увидеть их в дикой природе большая удача, - сообщили в Тункинском нацпарке.


национальный парк рысь дикие животные фотоловушка

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