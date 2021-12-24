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В северном районе Бурятии протекает теплотрасса

В северном районе Бурятии протекает теплотрасса
Общество,  Фото:uu_news
В райцентре Муйского района бежит вода из трубы

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии протекает теплотрасса. На этот факт обратил внимание местный житель, который разместил в соцсети видео, где слышен звук воды, вытекающий из труб. Ролик опубликовали в паблике uu_news. Его посмотрели более 22 тысяч пользователей соцсети.

видео - @uu_news

Люди возмущенно комментируют это видео:

- Смотрят и ничего не делают, ждут рака, который свистнет.
- Да подождите вы со своим пгт, здесь город замерзает.
- Красота ... где там очередной национальный проект? И вы хотите, чтобы в Таксимо кто-нибудь жил?
- Вооооот это жесть.
- Вот так деньги испаряются...пфуууууук и нету.
- Везде бардак.

Территория Муйского района приравнена к районам Крайнего Севера. Сейчас в Таксимо минус 40 градусов по Цельсию. Неоднократно в посёлке происходили аварии в системе теплоснабжения.

Таксимо - крупный посёлок городского типа в Бурятии, расположенный на берегу реки Муи, находится в 690 километрах к северо-востоку от Улан-Удэ. Его основали бамовцы, сейчас этот отдалённый населённый пункт Бурятии приходит в запустение.
теплоснабжение

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