В северном районе Бурятии протекает теплотрасса

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии протекает теплотрасса. На этот факт обратил внимание местный житель, который разместил в соцсети видео, где слышен звук воды, вытекающий из труб. Ролик опубликовали в паблике uu_news. Его посмотрели более 22 тысяч пользователей соцсети.







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видео - @uu_news





Люди возмущенно комментируют это видео:

- Смотрят и ничего не делают, ждут рака, который свистнет.- Да подождите вы со своим пгт, здесь город замерзает.- Красота ... где там очередной национальный проект? И вы хотите, чтобы в Таксимо кто-нибудь жил?- Вооооот это жесть.- Вот так деньги испаряются...пфуууууук и нету.- Везде бардак.Территория Муйского района приравнена к районам Крайнего Севера. Сейчас в Таксимо минус 40 градусов по Цельсию. Неоднократно в посёлке происходили аварии в системе теплоснабжения.Таксимо - крупный посёлок городского типа в Бурятии, расположенный на берегу реки Муи, находится в 690 километрах к северо-востоку от Улан-Удэ. Его основали бамовцы, сейчас этот отдалённый населённый пункт Бурятии приходит в запустение.