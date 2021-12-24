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Улан-удэнцам сделают перерасчёт за отопление из-за аварии на ТЭЦ-1

Улан-удэнцам сделают перерасчёт за отопление из-за аварии на ТЭЦ-1
Общество,  Фото:pixabay.com
Перерасчёт коснётся домов, которые попали под ограничения подачи тепла

ТГК-14 осуществит перерасчёт потреблённого тепла в связи с ЧС на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ресурсоснабжающим организациям скорректировать расчёты с потребителями с учётом последствий ЧС на ТЭЦ-1.

Также глава поручил обеспечить правопорядок на улицах города, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Первое - перерасчёт платы за тепло со стороны ТГК-14 и обеспечить контроль со стороны администрации Улан-Удэ и управления муниципальной жилищной инспекции. Второе – совместно с АО «Читаэнергосбыт» проработать по домам, которые попали под ограничения подачи тепла. Если в этих домах идёт пик потребления электроэнергии, отличающийся от среднемесячного, то этот прирост посчитать и на эту сумму соответственно скорректировать тариф. И не путём снижения тарифа, а представить предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию, - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В связи с отключением уличного освещения в городе в целях снижения нагрузки на городские энергомощности Алексей Цыденов поручил увеличить наряды для патрулирования улиц в целях обеспечения правопорядка.

- С учётом отключения освещения по определенным улицам и кварталам с целью снижения нагрузки на электросети, на которые теперь ложится нагрузка по электроотоплению, обратился к МВД с тем, чтобы усилить патрулирование улиц для обеспечения общественного порядка, - сообщил Алексей Цыденов.

Накануне МВД совместно с Росгвардией дополнительно выставили 32 патруля для охраны общественного порядка и 12 автопатрулей ГИБДД для патрулирования частного сектора, оставшегося без уличного освещения.


отопление

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