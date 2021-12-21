В дело вмешалась прокуратура
В Бичурском районе Бурятии владелец кафе не заключил трудовые договоры с тремя разнорабочими. Как следствие, из заработной платы не производилось отчисление налогов и страховых взносов.
Владельцу пункта питания было внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.
Кроме того, по постановлению прокурора работодателя привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора. Его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.
В Бурятии работники кафе работали без трудовых договоров
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