В Бурятии ночью искали потерявшегося в лесу мужчину

Житель республики находился на телефонной связи со спасателями



В Прибайкальском районе потерялся человек: мужчина ночью ушёл из села Гурулево в неизвестном направлении и заблудился. Потерявшийся сам обратился за помощью на номер «112» и находился на телефонной связи со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Пока спасатели помогали мужчине сориентироваться и выбраться из леса, его искали сотрудники полиции и местные жители. Рано утром поступила информация от брата, что мужчина самостоятельно вернулся домой в Гурулево.



- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Если после начала поисков вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом спасателям, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

