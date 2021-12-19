Житель республики находился на телефонной связи со спасателями
В Прибайкальском районе потерялся человек: мужчина ночью ушёл из села Гурулево в неизвестном направлении и заблудился. Потерявшийся сам обратился за помощью на номер «112» и находился на телефонной связи со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Пока спасатели помогали мужчине сориентироваться и выбраться из леса, его искали сотрудники полиции и местные жители. Рано утром поступила информация от брата, что мужчина самостоятельно вернулся домой в Гурулево.
- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Если после начала поисков вы самостоятельно выбрались из леса, обязательно сообщите об этом спасателям, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии ночью искали потерявшегося в лесу мужчину
Общество, Фото:
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