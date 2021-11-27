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Было — стало: Во дворе музея истории города Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Дальнейшее облагораживание дворика вполне ожидаемо свелось к стандартному «убить всё живое»…»
 
19 ноября в центре Улан-Удэ, на территории музея истории города состоялось открытие памятника учёному, просветителю, дипломату и известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву.

До этого во дворике музея проводились различные концерты, ярмарки, работал прокат велосипедов. В 2014 году здесь появилось первое легальное граффити с позитивными мотивами. В дальнейшем стены двора перекрашивались, но наверняка многие ещё помнят эти рисунки.

К сожалению, век граффити не долог. И тут они в чём-то даже созвучны буддийским мандалам из песка, которые после кропотливого построения в итоге разрушаются.

 - Самый последний рисунок с фигурами в платках внезапно срифмовался с уже установленным, но ещё накрытым тканью бюстом врача Бадмаева. Всё вместе это сложилось в странную сюрреалистическую композицию. Дальнейшее облагораживание дворика вполне ожидаемо свелось к стандартному «убить всё живое»: деревья спилить, стену закрасить. Баннерная печать победила. Чисто, ровно, красиво, - поделился фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко.

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БылоСтало хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ

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